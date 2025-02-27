На дачах в Тюмени и пригороде 27 и 28 февраля ограничат электроснабжение

27 и 28 февраля на северо-западе Тюменской агломерации компания "Россети Тюмень" завершает реконструкцию ключевых линий электропередачи 10 кВт. Энергетики проложили под землей 16 км кабеля большого сечения от питающего центра до распределительного пункта. Чтобы подключить новые кабельные линии и обеспечить безопасность персонала при проведении технических работ, будет введен режим временного ограничения электроснабжения.

27 февраля электроэнергия будет временно отключена от СНТ "Солнечная поляна" до СНТ "Виктория-1".

28 февраля временное отключение коснется СНТ "Березняки", поселка "Славянский двор" и домов в районе улицы Остаркова.

Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения всей северо-западной части агломерации, которая в последние годы активно расстраивается. По новым линиям электропередачи потребители получат дополнительно 25 мегаватт мощности.

Это одно из основных мероприятий по расшивке узких мест в системе электроэнергетики. План технических мероприятий в конце 2023 года утвердил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области. За год с небольшим энергетики выполнили более 40 пунктов плана, в том числе реконструкцию и строительство линий электропередачи, трансформаторных подстанций и центров питания. По завершении работ плана более 50 тысяч жителей агломерации будут обеспечены качественным и надежным электроснабжением, сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.