Тюменцы все чаще стали арендовать дачи

Число предложений по суточной аренде дач в Тюменской области за июль выросло на 37%. При этом, в регионе она стала самой дорогой по Уральскому федеральному округу. Сутки в загородном жилье обходились в 6 тыс. рублей.

Средняя стоимость аренды дачи в Уральском федеральном округе составила 5 тыс. 700 рублей за сутки. Бюджетными оказались варианты в Югре – 5 тыс. рублей ровно, рассказал руководитель направления "Авито путешествия" Артем Кромочкин.

В целом по УФО за июль количество посуточного бронирования дач увеличилось более чем в 20 раз по сравнению с тем же месяцем 2023 года, сообщает Тюменская линия.