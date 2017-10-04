Знаменитые спортсмены дадут мастер-класс юным тюменским боксерам

6 октября в спортивной школе "Прибой" (проезд Борцов Октября, 2а, корпус 1) состоится мастер-класс по боксу "Легенды спорта делятся опытом с молодежью".

Спикерами и ведущими мастер-класса выступят приглашенные гости: многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по боксу, член олимпийской сборной 2004 года Евгений Макаренко, заслуженный тренер РСФСР Владимир Черня, заслуженный тренер России, старший тренер сборной страны и Ханты-Мансийского округа – Югры Василий Вольф. Последний воспитал таких титулованных боксеров, как Александр Малетин (заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр, чемпионата мира, многократный чемпион России) и Евгений Макаренко, а Владимир Черня был тренером Кости Цзю.

В программе мероприятия ожидаются открытая тренировка для юных боксеров — воспитанников спортивных школ Тюмени и Тюменской области, а также мастер-классы, беседы, автограф- и фотосессии с приглашенными тренерами.

Как отметили в пресс-службе тюменского "Прибоя", гости мастер-класса расскажут об инициативе создания и перспективе развития проекта "Бокс в школу" и олимпийского центра подготовки боксеров.

Фото: пресс-служба СДЮСШОР "Прибой"