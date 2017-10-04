На тюменской остановке появилось электронное табло с прибытием автобусов

В Тюмени на остановочном комплексе "Тюменский индустриальный университет" появилось электронное устройство, отображающее прогнозное время подачи рейсовых автобусов. Пока проект пилотный, но в случае успеха такие табло могут появиться на главных транспортных узлах города к весне 2018 года.

Разработкой устройства занимались в Центре интеллектуальных систем, созданном в рамках проекта ТИУ "Умный город".

"От компании "Ростелеком" опорный университет получил заказ на создание прототипа информационного табло для остановочных пунктов с целью повышения качества информирования пассажиров. Непосредственное участие в разработке программного обеспечения конструкции приняли студенты индустриального университета", — рассказали в пресс-службе Тюменского индустриального университета.

Фото: пресс-служба Тюменского индустриального университета