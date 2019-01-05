Регоператор по сбору мусора работает в Тюмени в усиленном режиме

За первые трое суток каникул из города вывезли около 2 300 тонн отходов

Не дожидаясь наступления нового года, ООО "ТЭО" уже 30 декабря приступило к вывозу отходов с контейнерных площадок областного центра. Возчики работают в усиленном режиме. К уборке мусора подключены дополнительные бригады и техника.

Ежедневно на сборе твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора из 8 тыс. контейнеров задействованы 70 единиц спецтехники. За первые трое суток каникул из города вывезли около 2 300 тонн отходов. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда горожане выкинули 1 530 тонн ТКО, сообщили в компании.

О сложностях, с которыми столкнулся регоператор в первые дни, рассказал гендиректор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин:

В период новогодних праздников, как правило, образуется отходов в два-три раза больше, и мы были к этому готовы. Но раньше у управляющих компаний были заключены прямые договоры с возчиками, и не все ответственно отнеслись к передаче информации региональному оператору о местонахождении контейнерных площадок. В процессе начала работы мы обнаружили десяток адресов, по которым нам не были направлены заявки. Кроме того, выявили площадки, с которых предыдущие перевозчики перестали вывозить отходы в последние дни декабря.

Фото предоставлено ООО "ТЭО"

30 и 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января региональный оператор оперативно зачищал контейнерные площадки. Отходы вывозятся в соответствии с установленным графиком, перевозчики идут по маршруту, выполняя в среднем в сутки от 2 до 4 рейсов. Для выявления проблемных адресов созданы группы контроллеров, в них также входят представители управ и управляющих компаний. Вся информация об объектах передается диспетчерам ТЭО, после чего площадки оперативно очищаются.

Вывоз мусора нередко затрудняют сами жильцы домов, загораживая своим транспортом подъезды к контейнерам, отмечают в ТЭО и просят горожан проявить понимание, ответственность и не парковать автомобили у площадок.

Фото предоставлено ООО "ТЭО"

Сообщить о проблемах с вывозом мусора, подать заявку, а также обратиться по любым вопросам, связанным с деятельностью возчиков можно по телефону 8-800-250-73-26. Звонки принимают ежедневно с 7:00 до 23:00. Кроме этого, обращения также принимаются по email - ro@ekoteo.ru.