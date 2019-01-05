Мусорная реформа поможет решить проблемы утилизации твердых отходов

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С 1 января 2019 года в России введена новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Движение мусора от баков во дворах до полигона, сортировка и утилизация будут под полным контролем регионального оператора, а оплачивать услугу придется всем без исключения, раньше за нее платили только жильцы благоустроенных квартир.

По мнению экспертов, "мусорная реформа" решит ряд экологических проблем: рост стихийных свалок, сортировка и использование мусора как вторсырье и так далее.

Ежегодно в Тюменской области образуется около 3 млн тонн отходов, треть производит население. Во вторичную переработку идет до 55 %, но это за счёт переработки промышленных отходов, от жителей области - 1%. Легальные полигоны в Тюменской области занимают 184 гектаров, сообщает ИА "Тюменская линия". Сколько земли под нелегальными свалками, доподлинно неизвестно.

Несанкционированные свалки в пригородах и на окраинах сел появляются регулярно. Таким образом от мусора зачастую избавляются сами жители населенных пунктов, не желая оплачивать услуги коммунальным службам. Да и не все возчики дисциплинированы: получив деньги за вывоз, некоторые могли ссыпать мусор в неположенном месте, а не везти до полигона, где часть полученных денег надо было отдать за утилизацию.

При новой схеме перевозчик получает плату за отходы на полигоне или мусоросортировочном заводе. Поэтому он прямо заинтересован в том, чтобы довозить отходы до места назначения. Выбросил мусор в лесу - остался без денег. Граждане, а оплачивать вывоз мусора будут все, не зависимо от того, в каких домах живут, тоже вряд ли соберутся теперь вывозить ТКО самостоятельно.

Концепция, которая реализуется в стране, родилась у нас в области на совете по экологии при губернаторе Владимире Якушеве, была одобрена и транслирована на федеральный уровень. Новая схема обращения с отходами позволит в ближайшие два года ликвидировать более 200 несанкционированных свалок и в следующем десятилетии постепенно закрыть либо переоборудовать в площадки накопления 20 мусорных полигонов. В ближайшей перспективе - строительство мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Об этом на недавней пресс-конференции рассказал журналистам замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Максим Богопольский, эколог: