С 1 января 2019 года жители Тюменской области за мусор будут платить по единому тарифу

С 1 января 2019 года Тюменская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Услуга из разряда жилищных перейдет в разряд коммунальных, и все жители области, в том числе владельцы частных домов, коттеджей, будут платить за нее одинаково - по 5,04 рубля с квадратного метра своей жилплощади.

Об особенностях принципиально новой системы обращения с ТКО, изменениях в оплате услуги сообщил на пресс-конференции в ИА "Тюменская линия" замгубернатора области Вячеслав Вахрин.

"Тюменская область делает уверенный шаг в перед. Все эти годы мы готовились к переходу. Концепция, которая сейчас реализуется в Российской Федерации, родилась у нас в области на совете по экологии при губернаторе Владимире Якушеве, далее была одобрена и транслирована на федеральный уровень, где мы нашли поддержку и по истечении времени те идеи и наработки, которые мы генерировали, стали нормами нашей жизни", - рассказал журналистам Вахрин.

Правительство Тюменской области одним из первых стране заключило концессионное соглашение на оказание услуг. Региональным оператором стала компания "Тюменское экологическое объедение". С 1 января 2019 года она будет отвечать за установку мусорных баков, наем возчиков для опустошения баков, перевозку отходов на сортировочные заводы, отправку мусора во вторичную переработку и захоронение неперерабатываемых остатков на полигонах.

ecoteo.ru

Пока в Тюменской области построено только одно предприятие по обработке отходов. В 2019 году в рамках концессионного соглашения появятся еще два таких объекта – в Тобольске и Ишиме – и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. По оценкам специалистов, мощностей этих заводов хватит на то, чтобы сортировать отходы со всего региона.

Принципиально важное уточнение. Если раньше за вывоз и утилизацию мусора обязаны были платить только жильцы многоквартирных домов, то теперь и владельцы частных домов, коттеджей должны предусмотреть в своем бюджете расходы на вывоз ТКО. По мнению властей, это справедливое нововведение, и оно позволит защитить территории от стихийных свалок.

Почему мы будем платить за мусор с квадратных метров, а не с количества проживающих в квартире?

"На первый взгляд, нужно платить с количества проживающих. Однако, во-первых, если один человек проживает и образовывает одно количество мусора, то это вовсе не значит, что семья из трех человек делает это в три раза больше. Во-вторых, при таком подходе невозможно администрировать платежи с населения. В третьих, если так рассчитывать плату, то у 70 процентов населения платеж существенно, до 10 раз, вырастет. Еще у 10 процентов снизится, а для 20 % ничего не поменяется. Понятно, что такой переход вызовет большое социальное напряжение. Взвесив все за и против, мы решили сохранить платеж, как он и был в составе жилищной платы, - с квадратного метра", - пояснил Вахрин.

Переход на новую систему для жителей Тюмени дает рост чуть больше одного рубля. При этом для 18 муниципальных образований Тюменской области платеж станет меньше, чем сейчас. Тариф снизится в следующих территориях:

Ишим (5,45 руб. в 2018 г.),

Ишимский район (5,60),

Ялуторовск (5,47),

Абатский (5,63),

Аромашево (6,81),

Бердюжье (6,53),

Вагай (10,36),

Викулово (7,75),

Казанка (13,58),

Нижняя Тавда (5,12),

Сладково (5,75),

Сорокино (10,03),

Тобольский район (10,33),

Тюменский район (5,42),

Уватский район (98,80)

Упорово (5,09),

Юргинское (5,21),

Ялуторовск (5,78).

Заместитель губернатора напомнил, что в регионе оказывается социальная поддержка, которой можно воспользоваться для оплаты коммунальных услуг: "Если плата за ЖКУ больше 22 % процентов от совокупного дохода семьи, то на все превышение всем абсолютно выплачивается субсидия из областного бюджета".

Добавим также, что для отдельных категорий населения предусмотрены льготы на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

ecoteo.ru

На что нужно обратить внимание?

Как сообщается на сайте ТЭО, прежде всего необходимо уточнить, заключила ли управляющая компания, обслуживающая дом, договор с регоператором. В частном доме договор нужно заключить самостоятельно, либо дождаться первого начисления и оплатить квитанцию. Договор будет считаться заключенным автоматически. Все предыдущие договоры как юридических, так и физических лиц на сбор и транспортирование ТКО с января 2019 года будут недействительны.

Второе, но не менее важное, проследить, чтобы ваша управляющая компания убрала услугу по вывозу мусора и платеж за нее из строки "Ремонт и содержание жилья". Это нужно сделать, чтобы не платить за одно и то же дважды. Платеж за обращение с ТКО будет идти отдельной строкой.

Новые платежки по обращению с ТКО жители региона получат в феврале. С 1 января все вопросы, касающиеся вывоза мусора, оплаты услуги можно задавать по тел. 8-800-250-73-26, подробности о деятельности ТЭО размещены на официальном сайте.

Татьяна Тихонова