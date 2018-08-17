В Тюмени торжественно открыли мусоросортировочный завод

Открытие современного завода по сортировке мусора состоялось в Тюмени 17 августа. В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев и министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Завод расположен на 9 км Велижанского тракта, он будет заниматься сортировкой твердых коммунальных отходов. Проект реализовала компания "Тюменское экологическое объединение" в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с региональным правительством. В строительство предприятия инвестировано 1,7 млрд рублей, пишет ИА "Тюменская линия".

Как сообщил генеральный директор компании "Тюменское экологическое объединение" Константин Фрумкин, максимальная проектная мощность завода составляет 90 тонн отходов в час. Современное оборудование позволяет сортировать отходы на стеклянные, пластиковые и металлические.

"В технологическом процессе предусмотрена ручная сортировка, а также магнитная, оптическая и баллистическая сепарация. Конечная продукция завода - более 25 видов вторичного сырья, которое можно использовать на других производствах", - отметил Константин Фрумкин.

На заводе, который полностью соответствует государственным экологическим стандартам, создано 300 новых рабочих мест.

По мнению Александра Моора, запуск мусоросортировочного завода – важное событие для Тюмени и области.

"В региональной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено строительство еще двух подобных предприятий - в Тобольске и Ишиме. Реализация этого проекта позволит снизить поток отходов, отправляемых на полигоны, и обеспечить сырьем предприятия, которые используют отсортированные отходы и производят из них продукцию", - рассказал врио губернатора Тюменской области.

Концессионное соглашение о создании мусоросортировочных производств было подписано, когда Тюменскую область возглавлял Владимир Якушев, сейчас – министр строительства и ЖКХ РФ.

"Было непросто быть первопроходцами в этом вопросе. Федеральное законодательство, регулирующее концессионные соглашения, было несовершенным. Но все получилось. Мы видим современное предприятие, рядом с которым в будущем должны появиться новые производства по дальнейшей переработке мусора, чтобы как можно меньше отходов приходилось закапывать в землю", - прокомментировал Владимир Якушев.

Отметим, осенью министерство планирует направить в Госдуму предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего концессионные соглашения.

Дмитрий Кобылкин констатировал, что проблема переработки мусора остро стоит в каждом регионе страны, а Тюменская область входит в число лидеров в ее решении.

"Необходимо научиться серьезному отношению к мусору. Нужно воспитывать детей и самим учиться сортировать мусор на самой начальной стадии, чтобы упростить работу всем остальным участникам цепочки по его переработке. Только тогда мы получим чистую страну", - считает глава Минприроды.