Тюменцам пообещали, что в новогодние праздники в городе не случится мусорного коллапса

Фото предоставлено ООО «ТЭО»

Подготовка Тюмени к переходу на новую систему обращения с отходами, которая должна заработать по всей стране с 1 января 2019 года, идет полным ходом. На совместном совещании с представителями администрации города Тюмени, регионального оператора (ООО "ТЭО") и возчиков было принято решение о досрочном начале работы компаний, ответственных за сбор и транспортирование ТКО на территории города.

Накануне по итогам электронных аукционов, размещенных в октябре текущего года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок, были определены компании, которые будут оказывать услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов во всех районах областного центра.

Основной объем – 60% отходов (160 тысяч тонн в год) города возьмут на себя "ТрансСервис" и "ЭКО сервис". Транспортирование отходов будут осуществлять "Турасервис-Н", ТК "Сибирская экологическая компания", "Паритет-Эко", "Профи". В общей сложности компании будут доставлять на тюменский мусоросортировочный завод около 300 тысяч тонн отходов в год для дальнейшей обработки.

"Наша компания понимает важность своевременного вывоза твердых коммунальных отходов и возможные риски при переходе на новую систему обращения с ними, - говорит генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин. – Поэтому совместно с администрацией города и представителями компаний-перевозчиков мы приняли решение о досрочном начале работы компаний, осуществляющих сбор и транспортирование ТКО. До 20 декабря будут составлены новые маршруты движения транспорта, отработаем систему мониторинга и контроля. Город в новый год перейдет с уже работающей системой. Мусорного коллапса не случится с боем курантов".

Согласно условиям контракта, у перевозчиков в собственности (или на ином основании) должно быть достаточное количество мусоровозов, причем вся техника оснащается системой спутниковой навигации для передачи данных региональному оператору в режиме реального времени: для контроля за перемещением транспорта и фиксации длины пробега, подрядчики должны иметь лицензию на осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов первого — четвёртого классов опасности.

В ближайший календарный год региональному оператору предстоит отстроить оптимальные маршруты, выяснить, сколько на самом деле образуется отходов, построить систему учета и контроля как за транспортными организациями, так и за полигонами.