Более 250 тысяч тонн мусора за полгода поступило на сортировку в Тюменской области

12:21 01 августа 2024
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За полгода на мусоросортировочные заводы Тюменской области доставлено 250 тысяч тонн коммунальных отходов, за 2023 год эта цифра составила порядка 510 тысяч тонн. Специалисты отмечают, что сохраняется тенденция стабильного, хоть и умеренного, роста объёмов отходов, поступающих на МСЗ, сообщили в Тюменском экологическом объединении. 

"Мы стремимся к созданию чистого, комфортного и экологически благополучного пространства для жизни граждан Тюменской области. Эффективная система обращения с отходами играет ключевую роль в этой задаче, являясь частью общих усилий по улучшению состояния окружающей среды", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Теги: мусор , мусоропереработка , экология
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