Более 250 тысяч тонн мусора за полгода поступило на сортировку в Тюменской области

За полгода на мусоросортировочные заводы Тюменской области доставлено 250 тысяч тонн коммунальных отходов, за 2023 год эта цифра составила порядка 510 тысяч тонн. Специалисты отмечают, что сохраняется тенденция стабильного, хоть и умеренного, роста объёмов отходов, поступающих на МСЗ, сообщили в Тюменском экологическом объединении.

"Мы стремимся к созданию чистого, комфортного и экологически благополучного пространства для жизни граждан Тюменской области. Эффективная система обращения с отходами играет ключевую роль в этой задаче, являясь частью общих усилий по улучшению состояния окружающей среды", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".