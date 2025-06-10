Талантливая молодежь Ямала и Волновахи отправилась в творческие лагеря Санкт-Петербурга и Плеса

Талантливые дети из ЯНАО и подшефной региону Волновахи смогут улучшить свои навыки, обменяться опытом и приобрести новые знания в творческих лагерях Санкт-Петербурга и Плеса.

Так, в Плес отправились 23 ямальца из Ханымея, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко и Губкинского, а также 17-летняя Вероника Кирилова из Волновахи вместе с педагогом Игорем Гезой. Она получила сертификат на поездку по итогам участия в конкурсе "Золотое сечение", который состоялся весной в Ноябрьске.

На протяжении недели юные художники будут интенсивно заниматься живописью и рисунком под руководством опытных наставников-педагогов "Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки" Марины Зиминой и Анны Копаевой. Вдохновлять их будут волжские пейзажи и богатое культурное наследие Плеса. А еще 14 юных жителей Лабытнанги, Губкинского, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Ханымея получат новые навыки по направлениям хореографии и театра на базе "Академии талантов" в Санкт-Петербурге.

Цель проекта — поддержать талантливых детей и дать им возможность профессионально расти под руководством ведущих педагогов. В течение двух недель для них будут проходить мастер-классы, репетиции, творческие встречи и выступления. Поездки включают не только образовательные, но и культурные программы. Добавим, в середине июня 30 творческих ребят из Волновахи и Ямала также побывают в Суздале и Тарусе.

Создание в ЯНАО необходимых условий для развития творческих способностей молодежи — одно из приоритетных направлений работы главы региона Дмитрия Артюхова. В субъекте действуют премии за высокие творческие достижения в сфере культуры и искусства, а также ежемесячные стипендии губернатора. Сейчас их получают 30 самых одаренных детей.

— Каждый год видим все больше детских успехов в самых разных направлениях — от учебы до творчества или спорта. Следуем цели сделать регион лучшей территорией детства, где каждый может найти себя, развить свой талант и уверенно шагать к мечте. И самое главное — растет счастливым, — отметил Дмитрий Артюхов.

Большое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения уделяется и в Волновахе, подшефном муниципалитете в ДНР. Кураторы с ЯНАО закреплены за каждой школой, в систему образования внедряются профильные классы — медицинские, инженерные, педагогические. Выпускники, которые получают очное образование в одном из 50 лучших вузов страны и закрыли сессию без задолженностей, могут рассчитывать на именную губернаторскую стипендию ЯНАО в размере 10 тысяч рублей в месяц. Также на подшефной территории восстановлены современный молодежный центр и стадион, а более 2 500 детей получили возможность отдохнуть в лагерях.

В целом за три года в Волновахе ямальскими специалистами восстановлены и построены 300 объектов — это школы, детские сады, медицинские учреждения, дома культуры, спортивные и молодежные центры. Также отремонтированы 200 многоквартирных домов. Продолжается обновление дорожной инфраструктуры и благоустройство.

Фото предоставлено Центром творческих инициатив