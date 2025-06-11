В аэропорту Тюмени отрепетировали действия на случай атаки беспилотников

В аэропорту Тюмень (Рощино) провели учения аварийно-спасательных служб, на клоторых они отрабатывали действия по ликвидации последствий атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно легенде, инспектор службы транспортной авиационной безопасности зафиксировал приближение беспилотного летательного аппарата к воздушному судну. БПЛА осуществил сброс поражающего элемента на стоянку, что привело к возгоранию левого двигателя самолёта АТR-72.

На место происшествия прибыли разные службы аэропорта. Специалисты оперативно приступили к ликвидации возгорания, успешно потушив пламя и предотвратив дальнейшее распространение огня. В ходе учений была проверена готовность служб к слаженному взаимодействию в условиях чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе.