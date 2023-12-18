Тюменцам пообещали, что в праздники они не столкнутся с проблемами в вывозе мусора

Фото Управление по связям с общественностью ООО «Тюменское экологическое объединение»

Длительные выходные не повлияют на работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами: спецтехника на линиях будет работать по обычному графику, а контроль за вывозом мусора с контейнерных площадок усилят, все мусоросортировочные заводыбудут работать в штатном режиме, сообщили в ТЭО.

При этом жителей региона просят не создавать помех ля работы спецтехники:

Поэтому чтобы спецтехника могла своевременно освобождать ёмкости, просим жителей региона с уважением относится к работе экипажей и не блокировать проезд к контейнерным площадкам.

Если во время новогодних выходных возникнут вопросы по работе регионального оператора, их можно задать по телефону горячей лини +7-800-250-73-26. Для удобства граждан 1 января она будет работать с 9 до 20 часов, в остальные дни в обычном режиме – с 7:00 до 20:00. Сообщения от тюменцев, фото и видеоматериалы принимаются также в мессенджере Telegram @TEO_Tymen (+7 (912) 991-40-63).