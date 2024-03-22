За 2023 год в Тюменской области на переработку отправлено 1300 фур вторсырья

Мусоросортировочные заводы Тюменской области отправили за год на переработку 1300 фур вторсырья, наиболее востребованными компонентами из коммунальных отходов у предприятий, использующих в производстве вторичные материалы, стали картон, стекло и светлый ПЭТ (микс прозрачного и голубого), сообщили в пресс-службе ТЭО.

Именно этих полезных ресурсов, отсортированных из поступающих со всей области ТКО, больше всего отправили на переработку мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

"Наши предприятия готовы предложить переработчикам до 30 наименований различных фракций. С момента запуска первого завода в нашем регионе география заинтересованных во вторсырье производителей, с которыми мы сотрудничаем, насчитывает более 80 компаний. Большинство из них работают в УрФО, но есть партнёры и из других субъектов РФ", – рассказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Картон, стекло и светлый ПЭТ также возглавили списки "зелёных лидеров" по итогам 2022 года и продолжают уверенно сохранять свои позиции. Помимо этих материалов большим спросом у переработчиков пользуются: черный и цветной металлы, различные виды полимеров, в том числе различные виды плёнок, бумага.