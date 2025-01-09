В Тюмени проходит акция по утилизации новогодних елок

Новогоднюю экологическую акцию по сбору хвойных деревьев
в Тюмени до 31 января проводит Тюменское экологическое объединение.
Елки, сосны и пихты без украшений и мишуры горожане могут принести к экодомам "Гудвин", "Кристалл" и "Сити Молл", там с 3 января установлены специальные бункеры-накопители. В последствии собранные деревья переработают в щепу.
В ТЭО отмечают, что елки также можно вынести на контейнерную площадку для твёрдых коммунальных отходов, предварительно стянув ветви веревкой. Размещать хвойные нужно аккуратно, в местах для накопления крупногабаритных коммунальных отходов, чтобы они не мешали проходу и проезду к бакам.
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