В Тюмени проходит акция по утилизации новогодних елок

Новогоднюю экологическую акцию по сбору хвойных деревьев

в Тюмени до 31 января проводит Тюменское экологическое объединение.

Елки, сосны и пихты без украшений и мишуры горожане могут принести к экодомам "Гудвин", "Кристалл" и "Сити Молл", там с 3 января установлены специальные бункеры-накопители. В последствии собранные деревья переработают в щепу.

В ТЭО отмечают, что елки также можно вынести на контейнерную площадку для твёрдых коммунальных отходов, предварительно стянув ветви веревкой. Размещать хвойные нужно аккуратно, в местах для накопления крупногабаритных коммунальных отходов, чтобы они не мешали проходу и проезду к бакам.