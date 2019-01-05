Тариф на вывоз мусора в Тюменской области рассчитали с учетом доходов населения

В начале февраля жители Тюменской области впервые получат платежные квитанции с новой суммой за вывоз мусора. В 46 муниципальных образованиях региона оплата уменьшится. Например, в Казанском районе семья, проживающая в квартире площадью 50 квадратных метров, будет платить 252 рубля в месяц, хотя до этого оплата составляла 679 рублей, рассказали в пресс-службе губернатора.

Каждый субъект РФ сам решал, как взымать плату: с количества проживающих либо по площади жилья. В Тюменской области посчитали целесообразным выводить тариф, исходя из площади жилых помещений. Напомним, в 2018 году плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тюменской области составляла примерно от 2 до 18 рублей на квадратный метр.

Единый размер оплаты на 1 кв.м с 1 января 2019 года для жителей региона составит 5 рублей 4 копейки в месяц. К примеру, семья из трех человек, проживающая в 2-комнатной квартире площадью 50 кв. м будет ежемесячно платить 252 рубля. Собственнику загородного дома в 200 кв. м придется заплатить более 1 тыс. рублей. Такой режим оплаты поддерживает менее обеспеченные семьи, проживающие в небольших домах и квартирах.

"В областном центре ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится примерно на один рубль с квадратного метра в месяц. При этом следует помнить, что на эту услугу, как и на другие услуги ЖКХ, распространяются льготы для малоимущих. Если размер жилищно-коммунальных платежей превышает 22 процента совокупного дохода семьи или одинокого человека, то такие люди получают право на субсидию", - пояснил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Если сравнивать оплату за вывоз мусора в Тюменской области с другими регионами, то тюменская семья из трех человек, живущая в квартире площадью 50 квадратных метров, в месяц заплатит 252 рубля, на Ямале такая семья – 450 рублей, в Ханты-Мансийске – в среднем 399 рублей, в Екатеринбурге – до 546 рублей, в Москве – 270 рублей.