В новогодние праздники в Тюмени усилят контроль за вывозом мусора

С 1 по 9 января 2019 года региональный оператор обеспечит усиленное дежурство своих сотрудников. С начала нового года контейнеры будут опустошаться в ежедневном режиме. Но в новогодние праздники число рейсов будет увеличено.

Гендиректор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин отмечает, что в первой декаде января количество мусора может превышать до трех раз среднесуточную норму. "Уже сейчас мы приняли необходимые меры, чтобы жители города не испытывали никаких неудобств", - заверил руководитель компании.

О скоплениях отходов, невывозе мусора можно сообщить в единую диспетчерскую регионального оператора: 8-800-250-73-26, сообщается на сайте ТЭО.

Принимать сигналы о переполненных контейнерах будут не только по телефону. Сообщения, отправленные по электронной почте на адрес ro@ekoteo.ru без внимания не останутся.

С 1 января 2019 года в области начинает работать новая схема обращения с ТКО. Ответственность за весь цикл: от сбора до захоронения, лежит на региональном операторе – ООО "ТЭО".