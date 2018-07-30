Тюмень за день: 30 июля

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На фестивале "Сны улиц" в Тюмени побывали более 12 тысяч зрителей

XIII Международный фестиваль "Сны улиц" прошел в сквере Комсомольском в День города, 28 июля. Более 12 тысяч тюменцев и гостей областного центра посмотрели 17 спектаклей и анимаций, поучаствовали в двух десятках мастер-классов, съели около сотни килограммов мороженного и выиграли полсотни подарков.

Тюменцы не давали прохода Дзюбе. Но он не возражал

Нападающий сборной России и ФК "Зенит" Артем Дзюба приехал в Тюмень поздней ночью сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, он вышел в основном составе против дебютанта премьер-лиги красноярского "Енисея" и забил свой гол, отметив его фирменным жестом, который бурными овациями встретил переполненный стадион.

Тюменская спортсменка выиграла золото на чемпионате России по велоспорту

Воспитанница ЦСП72 Диана Климова в паре с московской спортсменкой Гульназ Бадыковой завоевала два призовых места и стала победительницей соревнований. Тюменская велогонщица выиграла бронзу в гонке омниум, серебро в командной гонке и золотую медаль в гонке мэдисон.

Тюменский драмтеатр получил грант на спектакль по пьесе итальянского драматурга

Тюменский драматический театр получил театральный грант на постановку спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Призраки". Постановку воплотят на малой сцене в рамках реализации совместного проекта Гильдии театральных режиссеров России и Гильдии театральных менеджеров "Театральный разъезд".

Тюменец Эльдар Аллахвердиев стал третьим на кубке Европы по дзюдо

Кубок Европы среди юниоров и юниорок до 21 года прошел на минувших выходных в Берлине. В состязаниях приняли участие более пятисот дзюдоистов из 38 стран мира.