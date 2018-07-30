На фестивале "Сны улиц" в Тюмени побывали более 12 тысяч зрителей

XIII Международный фестиваль "Сны улиц" прошел в сквере Комсомольском в День города, 28 июля. Более 12 тысяч тюменцев и гостей областного центра посмотрели 17 спектаклей и анимаций, поучаствовали в двух десятках мастер-классов, съели около сотни килограммов мороженного и выиграли полсотни подарков.

На протяжении девяти часов гости фестиваля путешествовали по "Городу снов", участвовали в конкурсах и сами перевоплощались в актеров. Выступлениями тюменцев порадовали коллектив Wandering Orchestra из Испании, актеры театра "Мимикрия" создали атмосферную постановку, перенесшую зрителей в загробный мир страны фараонов. Также зрители увидели представления от белорусского театра "Мусташ", Хореографической мастерской Александры Балецкой, независимого уличного театра из Самары "Пластилиновый дождь" и огненное шоу-проекта Helios.

На малой сцене фестиваля выступали уфимский театр De Bufo, тюменская танцевальная лаборатория "Ноль", музыкальный проект "Джаст Сьюзи", студия жестовой песни и другие коллективы.

Как сообщили организаторы, в этом году фестиваль "Сны улиц" стал самым масштабным за всю историю своего проведения. На этот раз он прошел в пяти городах юга Тюменской области — кроме областного центра это Заводоуковск, Ишим, Ялуторовск и Тобольск и Тюмень. Мероприятие проходило под слоганом "Без границ". Воплотить эту идею в жизнь и расширить рамки фестиваля удалось благодаря поддержке компании СИБУР.