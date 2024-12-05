"Ангажемент" собирает воспоминания о Леониде Окуневе

Тюменский театр "Ангажемент" планирует 25 января, в день рождения ушедшего из жизни директора и режиссера театра Леонида Окунева, показать документальный спектакль о нем.

В основе постановки о создателе театра и почетном гражданине города Тюмени будут воспоминания тех, кто знал его и общался в повседневной жизни или просто запомнил его ярким человеком. Людей просят поделиться такой информацией:

Возможно, вы видели его на сцене или встретили на улице, сфотографировались на набережной или услышали его смех в кафе. А вдруг он разговаривал с вами в очереди в МФЦ или случайно подрезал вас на повороте на Широтной? Или, может, угощал вас своим знаменитым пирогом с муксуном? Любая деталь — от неожиданной встречи до особенного разговора — будет иметь для нас огромное значение.

Чтобы поделиться историей, нужно записать аудио на диктофон телефона; снять видео; отправить сообщением в группу "Ангажемента" во ВКонтакте" или через Яндекс.Форму. Также можно отправить голосовое в WhatsApp или Telegram по номеру +7 (902) 271-83-94.