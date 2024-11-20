Куда сходить в Тюмени и Тобольске для новогоднего настроения?

Более 200 спектаклей, мюзиклов, шоу и концертов подготовили в Тюменском концертно-театральном объединении для того, чтобы порадовать жителей Тюмени, Тобольска и гостей региона прадзничным и. новогодним настроением.

О событиях рассказали на пресс-конференции в Тюменском драматическом театре.

"В этом году мы решили начать наш новогодний марафон беспрецедентно рано — продажи билетов открылись 24 октября. Интерес к мероприятиям растет с каждым днем, поэтому спешим предупредить: билеты могут быстро закончиться", - отметила генеральный директор ТКТО Вероника Кирюшина.

Тюменская филармония готовит разнообразные новогодние мероприятия для всех категорий зрителей - хоровая капелла, Камерата Сибири и Тюменский филармонический оркестр представят свои лучшие номера.

21 и 22 декабря для детей сыграют музыкальную сказку "Ивашка в загадочном лесу", созданную совместно с Тюменским филармоническим оркестром.

25 декабря хоровая капелла порадует слушателей Рождественским концертом, в программе которого будут звучать народные, духовные и авторские песни из разных уголков мира.

28 декабря предновогоднее волшебство создадут "Рождественские истории" от Камераты Сибири, где заслуженная артистка РФ Елена Орлова прочитает литературную композицию по произведениям как русских, так и зарубежных авторов.

29 и 30 декабря - балет "Щелкунчик" в сопровождении Тюменского филармонического оркестра. Зрительный зал Тюменской филармонии будет трансформирован для этого представления.

Тюменский драматический театр подготовил 80 спектаклей: 45 для детей, 16 для взрослых и 19 — в арт-кафе. Ожидается, что в течение новогодней кампании театр посетят более 30 тысяч зрителей. 10 декабря любителей музыкальных спектаклей ждут на премьере — "Новогодняя оттепель" по мотивам песен советской эстрады. Спектакль состоит из двух частей: театрализованной и танцевальной.

Тюменский театр кукол в этом новогоднем сезоне с 13 декабря по 12 января порадует зрителей 142 спектаклями, которые соберут более 34 тысяч зрителей. 13 декабря состоится премьера спектакля "Красавица и чудовище". В январе зрители смогут насладиться кукольной интерпретацией "Щелкунчика".

Дворец культуры "Нефтяник" также подготовил насыщенную программу из 36 многожанровых мероприятий.

Для самых маленьких гостей откроется Мастерская Деда Мороза, где они смогут участвовать в интерактивных играх и мастер-классах по созданию новогодних игрушек.

14 и 15 декабря зрители станут свидетелями первого Тюменского детского балета "Щелкунчик", в котором примут участие заслуженная артистка России, прима-балерина и премьер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев.

С 18 по 20 декабря пройдет новогоднее шоу "Формейшн Вера зажигает" с участием джазового оркестра "Золотая труба" и множество других увлекательных мероприятий.

Тобольский драматический театр будет проводить утренники для детей, новогодние спектакли и интерактивные программы. В новогодние каникулы театр отправится на гастроли в Ханты-Мансийск, Сургут и Тюмень.

В рамках новогодней кампании в учреждениях ТКТО будет работать мобильная почта Деда Мороза. Каждый желающий сможет бесплатно отправить новогоднюю открытку своим близким и родным в любой уголок нашей страны. Расписание работы мобильной почты можно будет узнать из наших новостей.