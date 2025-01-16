В "Ангажементе" покажут спектакль о Леониде Окуневе

Фото - https://angagement.info

В Молодежном театре "Ангажемент" 25 и 26 января будут идти показы документального спектакля "Леонид Окунев. День рождения", посвящённого памяти создателя театра, известного актёра и почётного гражданина города — Леонида Григорьевича Окунева.

В основе спектакля — реальные истории об Окуневе, рассказанные коллегами, друзьями, зрителями. Истории склеили в один пазл актёры и сотрудники театра. Из кусочков воспоминаний собрали один портрет.

"Леонид Окунев был человеком, про которого невозможно сказать мало. Слишком многое в городе — Ангажемент, спектакли, воспоминания — связано с ним. Удивительный актёр, руководитель, друг, наставник. "Ангажемент" - очень тёплый театр, очень тёплый, очень человечный. ... И спектакль — тоже тёплый. Как день рождения, только без торта, но с воспоминаниями", - отмечается на сайте театра.

В новогодние праздники "Ангажемент" отметил 31-й день рождения и отлично поработал: с середины декабря и до конца зимних каникул проведено 104 спектакля, их зрителями стали почти 12 тысяч человек. Были представлены разнообразные постановки, включая детские спектакли, семейные представления. Особенной популярностью пользовались постановки "Морозко" (6+) и "Жених для лучшей подруги" (16+).