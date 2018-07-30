Тюменцы не давали прохода Дзюбе. Но он не возражал

Нападающий сборной России и ФК "Зенит" Артем Дзюба приехал в Тюмень поздней ночью сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, он вышел в основном составе против дебютанта премьер-лиги красноярского "Енисея" и забил свой гол, отметив его фирменным жестом, который бурными овациями встретил переполненный стадион.

Кстати, почему "Зенит" играл против "Енисея" в Тюмени? Все просто - домашний стадион сибиряков находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Так что уже 11 августа к нам едет ЦСКА с еще одним героем чемпионата мира — голкипером Игорем Акинфеевым.

Но вернемся к Дзюбе. Он пробыл в Тюмени меньше суток, но сполна насладился любовью тюменцев.

Сначала мальчишки атаковали его у отеля "Тюмень". Артему пришлось даже пропустить прогулку по городу, команда его не дождалась.

Последним он ушел и со стадиона - раздав десятки автографов, да и по дороге в автобус уделил фанатам максимум внимания.

я люблю вас всех, я горжусь вами! (с) pic.twitter.com/01X3LoYN42 — ZhuraWell (@TimZhur) 29 июля 2018 г.

Неудивительно, что многие пошли на стадион буквально "на Дзюбу". Заслужил!

Фото ФК "Зенит"