Тюменцы не давали прохода Дзюбе. Но он не возражал

Нападающий сборной России и ФК "Зенит" Артем Дзюба приехал в Тюмень поздней ночью сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, он вышел в основном составе против дебютанта премьер-лиги красноярского "Енисея" и забил свой гол, отметив его фирменным жестом, который бурными овациями встретил переполненный стадион.
Кстати, почему "Зенит" играл против "Енисея" в Тюмени? Все просто - домашний стадион сибиряков находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Так что уже 11 августа к нам едет ЦСКА с еще одним героем чемпионата мира — голкипером Игорем Акинфеевым.
Но вернемся к Дзюбе. Он пробыл в Тюмени меньше суток, но сполна насладился любовью тюменцев.
Сначала мальчишки атаковали его у отеля "Тюмень". Артему пришлось даже пропустить прогулку по городу, команда его не дождалась.
Собственной персоной 😉🤙 #ЕнисейЗенит pic.twitter.com/bzKrkKqNJG— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 29 июля 2018 г.
Последним он ушел и со стадиона - раздав десятки автографов, да и по дороге в автобус уделил фанатам максимум внимания.
я люблю вас всех, я горжусь вами! (с) pic.twitter.com/01X3LoYN42— ZhuraWell (@TimZhur) 29 июля 2018 г.
Неудивительно, что многие пошли на стадион буквально "на Дзюбу". Заслужил!
Фото ФК "Зенит"
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