Тюменцы не давали прохода Дзюбе. Но он не возражал

11:30 30 июля 2018
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Нападающий сборной России и ФК "Зенит" Артем Дзюба приехал в Тюмень поздней ночью сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее, он вышел в основном составе против дебютанта премьер-лиги красноярского "Енисея" и забил свой гол, отметив его фирменным жестом, который бурными овациями встретил переполненный стадион.

Кстати, почему "Зенит" играл против "Енисея" в Тюмени? Все просто - домашний стадион сибиряков находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Так что уже 11 августа к нам едет ЦСКА с еще одним героем чемпионата мира — голкипером Игорем Акинфеевым.

Но вернемся к Дзюбе. Он пробыл в Тюмени меньше суток, но сполна насладился любовью тюменцев.

Сначала мальчишки атаковали его у отеля "Тюмень". Артему пришлось даже пропустить прогулку по городу, команда его не дождалась.

Последним он ушел и со стадиона - раздав десятки автографов, да и по дороге в автобус уделил фанатам максимум внимания.

Неудивительно, что многие пошли на стадион буквально "на Дзюбу". Заслужил!

Фото ФК "Зенит"

Теги: футбол
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