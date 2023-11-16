Футболисты "Тюмени" вышли в лидеры первой лиги первенства РФ

В Тюмени состоялся матч 18-го тура Мелбет–Первой лиги между ФК "Тюмень" и ПФК "Кубань". Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Более 2900 зрителей собрались посмотреть на масштабные соревнования.

На 41-й минуте матча забил капитан "Тюмени" Александр Коротаев. Во втором тайме счет удвоил защитник Руслан Байтуков. Третий гол в ворота "Кубани" и свой первый в сезоне забил полузащитник Андреа Чуканов на 81-й минуте матча.

Отметим, что футболисты "Тюмень" не проигрывают уже 10 матчей подряд. А последние шесть игр команда не дает забивать в свои ворота.

После этого тура тройка лидеров выглядит так: "Тюмень" (35 очков), тольяттинский "Акрон" (34 очка) и "Динамо" из Махачкалы (34 очка).

Напомним, что последний раз такое было пять лет назад, когда сибиряки в стартовом матче сезона 2018-2019 годов победили калининградскую команду "Балтика" со счетом 4:1.

Следующими матчами для тюменцев станет игра против команды Дагестана "Динамо", которая состоится в Каспийске 18 ноября. А в городе Тюмени первую лигу мы увидим в середине марта следующего года.