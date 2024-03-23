Тюменцы могут принять участие в футбольной субботе

Футбольная суббота предстоит для тюменских болельщиков. 23 марта состоятся два матча.

В СК "Центральном" сыграют МФК "Тюмень" и "Норильский никель". Матч пройдет в рамках 19 тура Pari-Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.

Поединок начнется в 14 часов, а с 13 часов и во время перерыва болельщики смогут сдать нормативы ГТО в тестовом режиме. Среди предложенных нормативов - прыжок в длину, отжимание, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, а также поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту. Зритель, который в последнем задании выполнит рекордное количество подъемов, получит подарок от МФК "Тюмень".

Поддержка сегодня понадобится и ФК "Тюмень". В рамках Мелбет – Первой лиги клуб будет принимать "СКА-Хабаровск". Поединок на стадионе "Геолог" начнется в 19 часов.

Продолжение сезона в 2024 году для ФК "Тюмень" пока складывается не лучшим образом: пока два проигрыша, одна ничья и ни одного забитого гола. В турнирной таблице клуб опустился на седьмое место, в его арсенале остается 36 очков.

С "СКА-Хабаровском" наша команда встречалась на старте сезона, на выезде "Тюмень" проиграла со счетом 0:2. Хотя сейчас соперник на 11 месте с 28 очками, - сообщает Вслух.ру.