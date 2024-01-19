В Тюменской области наметят векторы развития проекта "Футбол в школе"

Сегодня, 18 января, пройдет рабочая встреча по обсуждению развития проекта "Футбол в школе" в Тюменской области. Она состоится в стенах областного департамента спорта и дополнительного образования. Начало в 15:00.

В 2023/2024 учебном году проект "Футбол в школе" реализуют в 415 общеобразовательных организациях из 83 субъектов Российской Федерации. В Тюменской области в проекте принимают участие 52 школы. В рамках "Футбол в школе" в учебные заведения были переданы комплекты футбольного инвентаря, а для педагогов физической культуры были организованы образовательные программы и курсы.

Участниками совещания станут специалисты департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области, исполнительный директор областной общественной организации "Федерация Футбола" Алексей Харламов, а также менеджер по региональному развитию проекта "Футбол в школе" Общероссийской общественной организации "Спортивная федерация по футболу "Российский футбольный союз" Марат Балгабаев.

В ходе встречи участники обсудят дальнейшие планы на развитие проекта "Футбол в школе" на территории Тюменской области, а также подведут итоги проделанной работы.

Стоит отметить, что в числе достижений нашего региона есть победа во Всероссийском конкурсе "Магнит футбола" среди педагогов, реализующих проект "Футбол в школе". Ее завоевал учитель физической культуры МАОУ Казанская СОШ Константин Плесовских.

Также сегодня в 15:00 в спортивном комплексе "Центральный" для воспитанников футбольного клуба "Тюмень" 2013 года рождения пройдет мастер-класс от звездных гостей – бывших членов сборной России.

С ребятами поделятся опытом двукратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России и обладатель Суперкубка России Руслан Пименов и двукратный чемпион России, трехкратный обладатель кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России Дмитрий Сенников. Завершится тренировка автограф-сессией.

А вот 19 января амбассадоры РФС посетят Новоселезнёвский детский сад "Ивушка" (Казанский район), что стал победителем всероссийского фестиваля "Футбол в школу" в номинации "Дошкольная общеобразовательная организация". В качестве поощрения гости проведут для воспитанников учреждения различные футбольные активности, матчи, а также фото- и автограф-сессии.