Тюменская спортсменка выиграла золото на чемпионате России по велоспорту

Накануне парными гонками завершился чемпионат России по велосипедному спорту в Санкт-Петербурге.

Воспитанница ЦСП72 Диана Климова в паре с московской спортсменкой Гульназ Бадыковой завоевала два призовых места и стала победительницей соревнований. Тюменская велогонщица выиграла бронзу в гонке омниум, серебро в командной гонке и золотую медаль в гонке мэдисон.