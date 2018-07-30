Тюменская спортсменка выиграла золото на чемпионате России по велоспорту

10:43 30 июля 2018
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Накануне  парными гонками завершился чемпионат России по велосипедному спорту в Санкт-Петербурге. 

Воспитанница ЦСП72 Диана Климова в паре с московской спортсменкой Гульназ Бадыковой завоевала два призовых места и стала победительницей соревнований. Тюменская велогонщица выиграла бронзу в гонке омниум, серебро в командной гонке и золотую медаль в гонке мэдисон.

Теги: велоспорт , медали
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