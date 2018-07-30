Тюменец Эльдар Аллахвердиев стал третьим на кубке Европы по дзюдо

Кубок Европы среди юниоров и юниорок до 21 года прошел на минувших выходных в Берлине. В состязаниях приняли участие более пятисот дзюдоистов из 38 стран мира.

Бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг завоевал спортсмен центра "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев. Воспитанник Андрея Вуколова провел шесть встреч, в пяти из которых одержал победы над дзюдоистами из Грузии, Германии, Венгрии,Великобритании и Нидерландов. В борьбе за выход в финал Эльдар уступил будущему чемпиону Лаше Бекаури из Грузии. Для тюменца это третья по счету бронзовая медаль на кубках Европы.

Как сообщили в центре "Тюмень дзюдо", по результатам выступления на кубках Европы от России будет сформирована команда для участия в первенствах Европы и мира.