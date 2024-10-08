Тюменские дзюдоисты получили 9 медалей на окружном первенстве

В Челябинске завершилось первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На татами вышли порядка 200 спортсменов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В ходе поединков тюменские дзюдоисты завоевали девять наград: 1 золото, 4 серебра и 4 бронзы.

Победителем в весовой категории до 78 кг стала Ангелина Гилева.

Вторые места в своих весовых категориях заняли Полина Вакушина, Ульяна Давыдова, Елизавета Стрельникова и Рашид Хадзиев.

Замкнули тройку призеров Дарья Туравинина, Ярослав Краснояров, Никита Шарапов и Данил Кугаевский.

Теперь победители и призеры смогут отправиться на участие в следующем масштабном событии — первенстве России. Поединки состоятся в Рязани с 14 по 17 ноября.