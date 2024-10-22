Тюменские дзюдоисты заняли третье общекомандное место на чемпионате России

В Чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин выступили более 500 участников 2006 года рождения и старше из 63 субъектов страны, Тюменская область оказалась на третьей строчке турнирной таблицы в общекомандном зачете.

Всю сборную Тюменской области представили спортсмены Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо".

В первые дни поединков дзюдоисты Тюменской области смогли взять две медали в личном зачете. Чемпионом в весовой категории до 90 кг стал Эльдар Аллахвердиев. Для спортсмена это вторая победа на чемпионате страны. Бронзовую медаль в весе до 57 кг завоевала Любовь Тимофейчева. Тренирует ребят Андрей Вуколов.

В заключительный день соревнований состоялись поединки среди смешанных команд, где сборная Уральского федерального округа заняла третье место, одержав верх над представителями Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

В составе Урала призерами стали Алина Сергеева, Любовь Тимофейчева, Шамсутдин и Шамиль Умаевы, Алим Балкаров, Любовь Орлова, Шамиль Зилфикаров, Буян-Херел Санаа, Роман Донцов и Джавад Гусейнов.