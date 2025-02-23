Детский турнир по дзюдо имени Рудзевича провели в Тюмени

Турнир по дзюдо среди детей, посвящённый памяти Евгения Рудзевича — командира первого саперного батальона 90-го саперного полка, подполковника Вооружённых сил РФ провели в СК "Победа",сообщил глава города Максим Афанасьев.

Рудзевич был одним из первых, кто отправился на специальную военную операцию, 6 августа 2024 года полк, в котором он служил, перебросили на Курское направление в связи с развернувшейся там операцией. А уже 19 августа Евгений Рудзевич героически погиб.

По словам Афанасьева, турнир повели благодаря его товарищам, их боевому братству и поддержке спонсоров. "Эти соревнования помогают молодому поколению узнавать о подвигах нашего земляка, и это очень важно, ведь память о героях — это значительная часть патриотического воспитания молодёжи", - подчеркнул он.

На соревнованиях присутствовал отец погибшего героя, с приветственными словами у участникам выступил командир инженерно-позиционной роты 90-го саперного полка капитан Александр Доропеев.