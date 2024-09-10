Тюменские дзюдоисты завоевали 16 медалей на домашнем турнире

В Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" состоялись всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера России С.Г. Кудзиева.

"Соревнования посвящены нашему гуру, заслуженному человеку Славику Гогиевичу Кудзиеву. Я думаю, со мной согласятся все, кто соприкасался с ним по роду своей деятельности. Мне тоже посчастливилось быть знакомым с ним. Он – человек исключительной души и благородства. Мы будем помнить его всегда. Надо сказать, что за те шесть лет, сколько его нет с нами, в Тюменской области достаточно сделано для развития дзюдо, за этот период времени подготовлено 100 кандидатов в мастера спорта, более 30 мастеров спорта. Наши спортсмены стали участниками Олимпийских игр в Токио, мы воспитали призеров чемпионатов, первенств мира и Европы, чемпионов России. Это говорит о том, что дело тренера живет, его коллеги и воспитанники делают все для развития дзюдо в регионе, – подчеркнул на торжественном открытии директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

В борьбу за медали мастерского турнира вступили спортсмены из 23-х субъектов Российской Федерации. Дзюдоисты Тюменской области завоевали 16 наград.

По итогам турнира в своих весовых категориях золото взял Буян-Херел Санаа, Новруз Новрузов, Асан Аугалиев и Ирина Болсун. Серебро завоевали Ангелина Гилева, Шамиль Умаев, Эльдар Аллахвердиев, Джавад Гусейнов, Полина Вакушина, Диана Жукова, Сафура Рустамова. Бронзовых наград удостоились Иван Хромин, Шамиль Зилфикаров, Серикбай Жанабеков, Елизавета Стрельникова и Артем Михеев.

Данный турнир - один из заключительных стартов для подготовки к чемпионату России. Он состоится в Краснодарском крае с 17 по 20 октября.