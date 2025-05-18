В Тюменской области посчитали пенсионеров

Управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков пояснил, можно ли считать Тюменскую область "старым" регионом.

– В Тюменской области проживает порядка 413 тысяч пенсионеров. Если общая численность населения в регионе составляет около полутора миллионов человек, то где-то 30% получается, – сообщил он. – Что касается прироста, то в целом с 2019 года общее количество пенсионеров в регионе существенно не меняется, учитывая прирост, убыль и естественную миграцию.

Виталий Левенков напомнил, что переходный период по повышению пенсионного возраста, который рассчитан на 10 лет – с 2019 по 2028 год, продолжается. В течение всего переходного периода действуют требования по стажу и пенсионным коэффициентам, необходимые для назначения страховой пенсии по старости, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Также есть периоды, когда пенсия по возрасту не назначается, как раз текущий год у нас такой – промежуточный, но есть еще социальные пенсии. Так, повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности, – добавил эксперт.