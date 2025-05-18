Театральные методики помогают взаимодействовать с детьми

Образовательная лаборатория "Семейный круг" проходит до 26 ноября в Молодежном театральном центре "Космос". Здесь участники смогут обменяться опытом и укрепить семейные связи через театральные практики, мастер-классы и игры. Набор будет проходить ежемесячно. Участие бесплатное по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

В проекте могут участвовать педагоги, молодые специалисты в области образования и культуры, а также семьи с детьми до 12 лет. Программа включает серию обучающих мероприятий: лекции, мастер-классы и занятия с детьми.

Каждый месяц посвящен разным видам театральных практик:

— В мае тюменцы познакомятся со сказкотерапией и проанализируют детскую литературу.

— В июне акцент будет на театре кукол и театре теней.

— В июле участники изучат методы форум-театра.

— В августе семьи и педагоги освоят игровые техники и театральные игры.

— В сентябре тюменцы исследуют театр предмета и создадут сценический реквизит.

— В октябре займутся импровизацией и пластическим театром.

Каждый месяц предусмотрены три формата работы: обучение от экспертов, практические занятия для семей. В конце каждого месяца будут подводить итоги и обсуждать результаты, - сообщает КП-Тюмень.

— Мы стремимся создать в Тюмени устойчивую семейно-образовательную экосистему, где взрослые и дети учатся понимать друг друга, совместно решать задачи и развиваться. Наша лаборатория объединяет два направления — театр и семейные отношения, превращая творчество в способ укрепления связей между взрослыми и детьми, совместного переживания эмоций и формирования более чуткой и осознанной коммуникации в семье, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

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