Советы по быстрой продаже автомобиля дала эксперт

По словам руководителя по развитию опыта частных пользователей в "Авито авто" Анастасии Докучаевой, начать надо с предпродажной подготовки.

Стоит устранить недостатки по кузову и технической части. Подкрасить сколы, убрать "рыжики", поменять сломанные пластиковые элементы в интерьере и экстерьере, отполировать фары. Все это сделает автомобиль презентабельным, а значит и шансы продать его быстрее и дороже будут выше", - уточнила эксперт.

Нужно сделать качественные фотографии, ведь они – первое, на что обращает внимание покупатель. Снимать автомобиль лучше при естественном, мягком освещении, например, на закате или в пасмурную погоду. Яркое солнце или сумерки искажают цвет и "съедают" детали.

Дополнительно можно снять короткое видео на две-три минуты. Достаточно показать автомобиль в движении, прокомментировать его состояние и особенности. Такие публикации получают больше просмотров и чаще приводят к звонкам.

"Описание должно быть информативным. Начните не с шаблонного "авто в хорошем состоянии", а с преимуществ. Расскажите про состояние, комплектацию, техобслуживание, количество владельцев – все это обязательно должно соответствовать действительности", - добавила Анастасия Докучаева.

Анализируйте рынок: возможно, цена выше или ниже актуального диапазона. Слишком дешевое предложение вызывает подозрения, слишком дорогое – отпугивает. Сравните свой автомобиль с похожими объявлениями на площадке, а лучше воспользуйтесь специальными сервисами. Например, "Авито оценка" позволяет узнать рыночную стоимость автомобиля.

Инструменты продвижения помогают сделать объявление заметнее и увеличить его охват. Услуги "До 2,5 или 10 раз больше просмотров" покажут автомобиль большему числу потенциальных покупателей. Можно выбрать продвижение на один день и получить максимальный эффект сразу или на неделю. "XL-объявление" и "Выделение цветом" визуально выделяют ваше предложение в ленте. Это особенно полезно, если конкуренция в вашем сегменте высокая, - сообщает Тюменская линия.