Тюменский драмтеатр получил грант на спектакль по пьесе итальянского драматурга

09:15 30 июля 2018
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Тюменский драматический театр получил театральный грант на постановку спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Призраки". Постановку воплотят на малой сцене в рамках реализации совместного проекта Гильдии театральных режиссеров России и Гильдии театральных менеджеров "Театральный разъезд".

Как сообщили в пресс-службе ТКТО, гранты правительства РФ экспертный совет министерства культуры России распределил между 13 государственными организациями и двумя независимыми театральными коллективами. Всего на конкурс поступило 182 заявки с просьбой об оказании государственной поддержки на реализацию творческих проектов в 2018 году.

Теги: гранты , спектакли , театры
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