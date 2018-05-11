Тюмень за день: 11 мая

Фото Сергея Бушуева

Погода на выходные в Тюмени: пасмурно, ветер

Ненастная погода не покидает Тюмень. Сегодня, по прогнозу виртуальных синоптиков, в областной столице ожидается до 10 градусов тепла, пасмурно, без осадков. В субботу похолодает, термометры днем покажут всего около плюс 4 градусов, до обеда возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать скорости до 16 метров в секунду.

Тюменцев приглашают на юбилейное "Лето в Тобольском кремле"

X фестиваль искусств "Лето в Тобольском кремле" пройдет 14 июля. В этом году на сцене под открытым небом солисты московской "Геликон-оперы" совместно с хоровой капеллой Тюменской филармонии и Тюменским филармоническим оркестром представят зрителям программу "Калинка-опера".

Тюменцам расскажут об архитектурном наследии Константина Чакина

В Дни исторического и культурного наследия лекцию о деятельности Константина Чакина прочтет преподаватель кафедры дизайна и архитектурной среды ТИУ Оксана Костко. Встреча пройдет 15 мая в Литературно-краеведческом центре.

Тюменец Александр Большунов претендует на звание лучшего спортсмена сезона

Четырехкратный призер Олимпиады в Пхёнчхане, тюменский лыжник Александр Большунов номинирован на ежегодную всероссийскую премию "Лидеры спортивной индустрии". За звание "Лучший спортсмен сезона 2017–2018" он соревнуется с фристайлистами Ильей Буровым (акробатика) и Сергеем Ридзиком (ски-кросс), а также со скелетонистом Никитой Трегубовым.

Тюменцы смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории

С 14 по 19 мая в Тюменской области пройдет всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. Традиционно в регионе состоится неделя вузовского тестирования на ВИЧ. 14 мая мероприятия стартуют в Техникуме строительной индустрии (с 10 до 12 часов).