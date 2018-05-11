Тюменец Александр Большунов претендует на звание лучшего спортсмена сезона

Четырехкратный призер Олимпиады в Пхёнчхане, тюменский лыжник Александр Большунов номинирован на ежегодную всероссийскую премию "Лидеры спортивной индустрии". За звание "Лучший спортсмен сезона 2017–2018" он соревнуется с фристайлистами Ильей Буровым (акробатика) и Сергеем Ридзиком (ски-кросс), а также со скелетонистом Никитой Трегубовым.

Победитель определится по результатам онлайн-голосования, которое проходит на сайте wintercongress.ru. Голосовать можно с разных гаджетов один раз в сутки до 20 мая, сообщает ЦСП72.

Торжественная церемония награждения состоится в рамках XIV Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха Wintercongress 22–23 мая в Москве. В этом году премия включает 29 номинаций, и лишь в 5 лучших выберет народное жюри.

Тюменец Александр Большунов стал самым титулованным олимпийским спортсменом России на Играх-2018.