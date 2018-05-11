Тюменцам расскажут об архитектурном наследии Константина Чакина

В Дни исторического и культурного наследия лекцию о деятельности Константина Чакина прочтет преподаватель кафедры дизайна и архитектурной среды ТИУ Оксана Костко. Встреча пройдет 15 мая в Литературно-краеведческом центре.

От главного городского архитектора Константина Чакина зависел внешний облик Тюмени до 1919 года. Чакин строил только каменные здания, среди них — Текутьевская больница, двухэтажный северный придел Спасской церкви, здание ремесленного училища, дом купца Брюханова, производственный корпус завода Машарова, дом Яши Шайчика. Тюменские исследователи отмечают, что здания, построенные по его проектам, отличаются "богатым крупным декором фасадов, наличием ризалитов, кирпичным орнаментом, гармонией линий и форм".

На лекцию приглашаются историки, краеведы, школьники и студенты, будущие строители и архитекторы, все, кто интересуется историей города.

Место проведения: Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14). Вход свободный. Начало в 15.00.