Погода на выходные в Тюмени: пасмурно, ветер

11:25 11 мая 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Ненастная погода не покидает Тюмень. Сегодня, по прогнозу виртуальных синоптиков, в областной столице ожидается до 10 градусов тепла, пасмурно, без осадков.

В субботу похолодает, термометры днем покажут всего около плюс 4 градусов, до обеда возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать скорости до 16 метров в секунду.

Пасмурное небо, но без осадков обещают синоптики в воскресенье. Температура воздуха днем составит до плюс 7 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Тюмени продолжатся дожди, но немного потеплеет – до 13 градусов выше нуля.

Теги: прогноз погоды
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