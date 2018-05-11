Погода на выходные в Тюмени: пасмурно, ветер

Ненастная погода не покидает Тюмень. Сегодня, по прогнозу виртуальных синоптиков, в областной столице ожидается до 10 градусов тепла, пасмурно, без осадков.

В субботу похолодает, термометры днем покажут всего около плюс 4 градусов, до обеда возможен небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать скорости до 16 метров в секунду.

Пасмурное небо, но без осадков обещают синоптики в воскресенье. Температура воздуха днем составит до плюс 7 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Тюмени продолжатся дожди, но немного потеплеет – до 13 градусов выше нуля.