Тюменцы смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ в мобильной лаборатории

С 14 по 19 мая в Тюменской области пройдет всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа.

Традиционно в регионе состоится неделя вузовского тестирования на ВИЧ. 14 мая мероприятия стартуют в Техникуме строительной индустрии (с 10 до 12 часов). Также в этот день с 13.00 до 16.00 тюменцы и гости города могут пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ в мобильной лаборатории возле ТРЦ "Колумб".

В течение недели профилактические мероприятия пройдут в педагогическом, медицинском колледжах, в колледже водного транспорта и других учебных заведениях Тюменской области. Также во всех поликлинических отделениях государственных лечебных учреждений Тюменской области будут организованы пункты тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Неделя "Стоп ВИЧ/СПИД" завершится 19 мая акцией на Цветном бульваре. На акции тюменцев ждут интересные мероприятия, флешмоб, выступления тюменских студентов. Там же можно будет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. В течение нескольких минут любой желающий сможет узнать свой результат анализа на ВИЧ-инфекцию: бесплатно, без направлений и документов. Акция пройдет с 12 до 18 часов.

На сегодняшний день более 900 тысяч россиян живут с ВИЧ, то есть около 0,6% населения. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти, но темпы роста заболеваемости снижаются. По данным Федерального государственного статистического наблюдения, в 2017 году случаи ВИЧ-инфекции были впервые выявлены у 85802 человек, что составило 58,4 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости среди мужчин и женщин и составил 78,2 и 41,4 на 100 тысяч соответственно.

Наивысший показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на возрастную группу 25–44 года и составляет 75,2% от общего числа впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией.