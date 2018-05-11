Тюменцев приглашают на юбилейное "Лето в Тобольском кремле"

X фестиваль искусств "Лето в Тобольском кремле" пройдет 14 июля. В этом году на сцене под открытым небом солисты московской "Геликон-оперы" совместно с хоровой капеллой Тюменской филармонии и Тюменским филармоническим оркестром представят зрителям программу "Калинка-опера".

Концерт будет состоять из популярных русских народных песен и романсов. Впервые музыкальный театр "Геликон-опера" представил программу "Калинка-опера" на фестивале Al Bustan в столице Ливана Бейруте. Программа уверенно вошла в репертуар театра и теперь пользуется большим успехом у зрителей на разных площадках мира.

Среди композиций, которые прозвучат этим летом в Тобольском кремле, будут "Вдоль по Питерской", "Степь да степь кругом", "Ах ты, душечка", "Веники", "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Калинка".

Стоимость билетов: 300–3000 рублей.