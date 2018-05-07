Тюмень за день: 7 мая

9 мая в нескольких районах Тюмени ограничат движение транспорта

9 мая в областном центре дороги на ряде участков будут закрыты для автомобилей на время парада-шествия и традиционных спортивных мероприятий.

Тюменцам расскажут о создании комфортных общественных пространств

В эту субботу, 12 мая, в Литературно-краеведческом центре в рамках Дней исторического и культурного наследия пройдет лекция "Placemaking: как общественное пространство меняет историю города".

Тюменцы увидят "Любовника в стиле ретро"

Спектакль "Любовник в стиле ретро" с Алексеем Маклаковым в главной роли представят тюменским зрителям в ДК "Железнодорожник" 20 июня.

На тюменском вокзале встретят "Поезд Победы"

9 мая на железнодорожном вокзале Тюмень пройдет историческая реконструкция "Встреча поезда Победы". Ретропаровоз с санитарным вагоном и крытым вагоном-теплушкой прибудет на первый путь. В теплушках советские солдаты уезжали на фронт в 1941 году и возвращались домой победителями в 1945 году.

Дожди в Тюмени задержатся на неделю

Во вторник – до плюс 12 градусов и так же осадки. В среду потеплеет до плюс 14, дожди продолжатся.