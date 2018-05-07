Дожди в Тюмени задержатся на неделю

По прогнозу виртуальных синоптиков, на этой неделе тюменцев ожидают достаточно теплые, но дождливые дни.

Сегодня, 7 мая, температура воздуха днем составит около 10 градусов выше нуля. В течение дня пройдут дожди. Во вторник – до плюс 12 градусов и так же осадки. В среду потеплеет до плюс 14, дожди продолжатся.

В четверг и пятницу температура воздуха днем составит плюс 10-12 градусов, вероятность дождей высока. Лишь в выходные дни есть надежда на солнечную погоду без осадков, ожидается потепление до плюс 16 градусов.