9 мая в нескольких районах Тюмени ограничат движение транспорта

9 мая в областном центре дороги на ряде участков будут закрыты для автомобилей на время парада-шествия и традиционных спортивных мероприятий.

С 7 часов утра и до окончания спортивных мероприятий (ориентировочно до 15 часов) движение транспорта ограничат на участке ул. Республики от ТИУ до ул. Профсоюзной, на ул. Ленина от моста Влюбленных до ул. Мориса Тореза, на улицах Володарского и Хохрякова от ул. Челюскинцев до ул. Профсоюзной, по прилегающим участкам улиц Дзержинского, Первомайской, Водопроводной, 8 марта, Орджоникидзе, Профсоюзной, Мориса Тореза. Невозможно будет выехать на эти улицы из дворовых и прилегающих территорий. На улицах Ямской и Луначарского движение будет ограничено от ул. Коммунистической до ул. Полевой.

С 9 часов до окончания парада (ориентировочно до 12 часов) ограничат движение по ул. Республики от ул. Мельникайте до ул. Профсоюзной и по прилегающим улицам Максима Горького, Холодильной и Минской на участке от улицы Малыгина до улицы Котовского, а также по улице Фабричной.

Участок ул. Республики и ул. Ленина от ул. Перекопской до ТИУ будет закрыт на протяжении всего дня с 7.00 и до окончания фейерверка (ориентировочно до 2.00). Здесь будет организована пешеходная зона.

Автомобилистов просят планировать маршруты движения заранее, припаркованный на перечисленных улицах в центральной части города транспорт может быть эвакуирован.

"Госавтоинспекция призывает тюменцев вести себя на дороге достойно памяти героев Победы и не превращать священный праздник в фарс с гонками по городским улицам с флагами, вульгарными лозунгами и вылезанием из окон", — обращаются к горожанам в ГИБДД по Тюменской области.