Тюменцы увидят "Любовника в стиле ретро"

Спектакль "Любовник в стиле ретро" с Алексеем Маклаковым в главной роли представят тюменским зрителям в ДК "Железнодорожник" 20 июня.

Главному герою далеко за 50, и женщины от него без ума, но одна ночь изменит в его жизни все. Муж неожиданно возвращается из командировки, а его жена не одна. Приключения только начинаются.

Все смешалось в эту ночь. Обман, измена, предательство, веселье, глупость и, конечно же, любовь. Постановка способна затронуть даже самого искушенного зрителя за живое, заставляя задуматься над необходимостью сохранения человеческого достоинства при любых обстоятельствах, особенно если речь идет о самых близких людях. Услышать, понять и простить – вот основная тема спектакля.

Спектакль начнется 20 июня в 19:00. Стоимость билетов: 800–1500 рублей. Возрастное ограничение: 12+. Билеты можно приобрести на сайте https://tyumen.kassy.ru/event/1275/.