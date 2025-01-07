Тюменцам рассказали, как актеры ТБДТ создавали мюзикл "Семейка Аддамс"

Софья Илюшина является одной из самых востребованных актрис Тюменского большого драматического театра, играет в 20 действующих спектаклях. Одним из самых запоминающихся образов Софьи считается роль Мортиши в мюзикле "Семейка Аддамс".

В интервью она рассказала о первой крупной музыкальной постановке в истории ТБДТ.

– Мюзикл был новой формой, которую нашему руководству тоже захотелось обуздать. В театральных институтах учат петь. Кто-то уже это умеет, есть вокальные способности. Некоторые поют на среднем уровне, вроде как театральный вокал, который использовал Андрей Миронов. У него же не было диапазона, даже не протягивал ноты. Пел очень аккуратно, но артистично и участвовал во всех музыкальных спектаклях и фильмах, – рассказала София Илюшина.

Когда она впервые услышала, что будет такая постановка, была удивлена.

– Первоначально был шок, что меня назначили на роль Мортиши. Я пробовалась на Уэнсдэй, ее дочки. Это было логично. Но что-то изменилось, и меня поставили на Мортишу. Не знала, справлюсь или нет, но такие вещи воспринимаю как вызов. Попробовать себя в новом жанре и развить свой голос было очень здорово и интересно. Почему бы и нет?

– Это было очень сложно. Я пою средне. Сейчас об это очень забавно рассказывать, учитывая, что в одном из спектаклей у меня оперные партии (смеется), но мне так хотелось этому научиться. В другом составе играла Настя Писарева. Так вот она поет великолепно и своим голосом любого обворожит. Естественно, я думала, что не могу с ней соревноваться.

Конечно, нервничала и переживала. На последних репетициях перед премьерой у меня пропадал голос, болела, плакала. Долгое время не пела и просто молча выходила на сцену. Теряла время, когда нужно было учиться сохранять спокойствие. Я же не вокалист. И до сих пор есть такой момент, что, когда мне нужно петь, все равно нервничаю, потому что неуверенно чувствую себя в этом, не занималась вокалом с рождения.

По материалам "Тюменской области сегодня".