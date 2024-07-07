Тюменский театр кукол торжественно откроет кассы в конце августа

Традиционную акцию по торжественному открытию театральных касс проведет тюменский театр кукол 31 августа.

“Запланирована большая концертная программа. Зрители увидят премьерный спектакль "Как ежик медвежонка спасал". На протяжении двух суток можно будет приобрести билеты со скидками до 50 процентов на все осенние показы”, – сказал Роман Явныч.

Акция состоится перед открытием нового 79-го творческого сезона, которое пройдет 13 сентября, сообщает Тюменская линия.