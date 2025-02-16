В 2025 году прогнозируют рост цен на бытовую технику

В 2024 году бытовая техника в России подорожала на 8-12%, и, по прогнозам экспертов, рост сохранится. Уже весной покупка стиральной машины, посудомойки или чайника может обойтись еще дороже, с увеличением стоимости до 10-12%, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

В условиях повышения цен потребители ищут способы сэкономить. Если покупку одежды можно отложить, то без необходимых бытовых приборов, таких как пылесос, плита или холодильник, сложно обойтись. Однако даже в этой ситуации есть возможность сделать выгодную покупку, - сообщает АиФ-Тюмень.

Старший преподаватель кафедры "Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии" МТУСИ Галина Платунина рекомендует сначала сравнить цены на различных сайтах перед принятием решения о покупке. "Следите за акциями во время распродаж и обращайте внимание на модели предыдущего года, которые часто стоят дешевле, но обладают хорошими характеристиками", — советует эксперт.