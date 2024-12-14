В Тюмени покажут театральные постановки, основанные на научных исследованиях

21 и 22 декабря в Молодежном театральном центре "Космос" пройдут показы спектаклей, созданных участниками творческой лаборатории "Театр+Наука". В их основу вошли исследования молодых тюменских ученых. Всего покажут 7 перформансов на научные темы: от квантовой физики до исследования русских поэтов. Вход бесплатный по предварительной регистрации в сообществе Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте.

21 и 22 декабря в 15:00 и 16:00 куратор и менеджер креативных проектов, режиссер документальных спектаклей Ирина Вадачкория совместно с соавтором 11-ти научных публикаций в международных изданиях, обладателем гранта и стипендиатом Президента Российской Федерации с 2022 по 2024 год Ларисой Алхимовой покажут иммерсивную перфолекцию "Игры, в которые играют кванты". Вместе со зрителями они попробуют сделать качественный скачок в квантовый мир, играя в игры.

21 декабря в 15:00 и 16:00 руководитель театрального объединения Choice club Сергей Павлов вместе с кандидатом социологических наук, доцентом кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Еленой Любимовой представят иммерсивную постановку "Расцветает самая красивая роза". Это визуальная новелла о том, как сложно матери и дочери обсудить вопросы полового воспитания.

21 декабря в 17:30 и 18:30 Лацио Яр, деятель искусства, и Дарья Морковская, победитель научно-практической конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" 2023 года, покажут поэтико-публицистический этюд "Новатор — Словостроец". Они исследуют творчество Владимира Маяковского через жанр постановки "Ритмизация пространства".

21 декабря в 17:30 и 18:30 художник, режиссер и педагог Наталья Данилова вместе с Еленой Алякиной, мастером по кружевоплетению на коклюшках и резидентом музейного комплекса им. И. Я. Словцова, представят спектакль-выставку "Нежные воины". Работа основана на технике создания кружева. Истории в ней переплетаются в узорах времени.

22 декабря в 17:30 и 18:30 педагог-хореограф Ирина Плесовских вместе с детским эндокринологом Александрой Сургутской представят спектакль-исследование "Полный квартет". В основе постановки лежит проективная методика "рисунок семьи", которая помогает понять, как складываются отношения в семье, где растет ребенок с лишним весом.

22 декабря в 16:00, 17:30 и 18:30 режиссер Кирилл Шестаков совместно с Евгением Дьячковым, инженером в лаборатории электрических явлений ИФМ УРО РАН, покажут перфолекцию о магнитах "Железное притяжение". Они поделятся своими мыслями о том, какие технологии можно создать на основе магнитов, чем отличаются новые разработки от старых и возможно ли создание бронежилетов, способных останавливать пули на расстоянии метра.

22 декабря в 18:30 театральный режиссер и куратор проектов театрального центра "Космос" Аэлита Садретдинова совместно с кандидатом исторических наук, заведующей литературно-краеведческим центром Централизованной городской библиотечной системы города Тюмени Светланой Буджерак представят эскиз спектакля по личному дневнику-песеннику "Песня года моих 90-х". Также 21 и 22 декабря в 15:00 они покажут перфолекцию "Личная память города в дневниках". На примере эскиза спектакля-импровизации по дневнику-песеннику "Моя Песня года" они расскажут, как личный дневник может стать основой для создания спектакля.

Вход бесплатный по предварительной регистрации в сообществе Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте, сообщает Мегатюмень.

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